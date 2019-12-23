رد قوي بعد تغريدة النصر المثيرة عن مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي عبدالعزيز الهشبول على التعليق على تغريدة نادي النصر المثيرة التي نُشرت عبر الحساب الرسمي للنادي في تويتر، أول أمس السبت عن كأس العالم للأندية خاصة بعد احتلال الهلال المركز الرابع للبطولة.

وكان حساب النصر نشر التغريدة التي جاءت كالتالي: تزامنًا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية نستذكر جميعًا من أعلن عن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف.

تزامناً مع اقتراب نهائي #كأس_العالم_للأندية

نستذكر جميعاً من أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي

ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف#النصر السعودي .. #العالمي 💛 pic.twitter.com/lKnjhWhNAr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2019

وجاء رد الإعلامي الهشبول قويًا الذي قال في برنامج ” الملعب الأخضر”: أستغرب تغريدة النصر حول اللعب النظيف، وكنت أتمنى لو وعدوا جمهورهم بتحقيق الآسيوية لأن الأهلي له 80 سنة والنصر 70 سنة ما حققوا دوري أبطال آسيا.

الهشبول : أستغرب تغريدة #النصر حول اللعب النظيف و كنت أتمنى لو وعدوا جمهورهم بتحقيق الاسيويه لان #الاهلي له ٨٠ سنه و النصر ٧٠ سنه ماحققوا دوري اسيا . خالد القروني : لو النصر و الاهلي وعدوا جماهيرهم بالاسيويه سوف يكون على اللاعبين ضغط كبير .#الملعب_الاخضر pic.twitter.com/07tTdDfHDv — قناة 22 الفضائية (@22arabtv) December 23, 2019

وفي السياق ذاته، قال خالد القروني مدرب الاتحاد الأسبق: لو النصر والأهلي وعدوا جماهيرهم بالآسيوية سوف يكون على اللاعبين ضغط كبير.

وجاءت تغريدة حساب النصر عن حصوله على جائزة اللعب النظيف، تعقيبًا على طرد اثنين من نجوم الهلال في بطولة مونديال الأندية 2019 وهم محمد كنو أمام الترجي التونسي واللاعب البيروفي أندري كاريلو أمام نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي.

يذكر أن نادي الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد أن خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.

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