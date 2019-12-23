رد قوي بعد تغريدة النصر المثيرة عن مونديال الأندية
حول جائزة اللعب النظيف

رد قوي بعد تغريدة النصر المثيرة عن مونديال الأندية

2019/12/23
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي عبدالعزيز الهشبول على التعليق على تغريدة نادي النصر المثيرة التي نُشرت عبر الحساب الرسمي للنادي في تويتر، أول أمس السبت عن كأس العالم للأندية خاصة بعد احتلال الهلال المركز الرابع للبطولة.

وكان حساب النصر نشر التغريدة التي جاءت كالتالي: تزامنًا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية نستذكر جميعًا من أعلن عن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف.

وجاء رد الإعلامي الهشبول قويًا الذي قال في برنامج ” الملعب الأخضر”: أستغرب تغريدة النصر حول اللعب النظيف، وكنت أتمنى لو وعدوا جمهورهم بتحقيق الآسيوية لأن الأهلي له 80 سنة والنصر 70 سنة ما حققوا دوري أبطال آسيا.

وفي السياق ذاته، قال خالد القروني مدرب الاتحاد الأسبق: لو النصر والأهلي وعدوا جماهيرهم بالآسيوية سوف يكون على اللاعبين ضغط كبير.

وجاءت تغريدة حساب النصر عن حصوله على جائزة اللعب النظيف، تعقيبًا على طرد اثنين من نجوم الهلال في بطولة مونديال الأندية 2019 وهم محمد كنو أمام الترجي التونسي واللاعب البيروفي أندري كاريلو أمام نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي.

يذكر أن نادي الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد أن خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيتوريا ينتظر وعد إدارة النصر وإلا الرحيل
    •
  • فيديو .. طفل هلالي يداعب أمرابط والأخير يرد
    •
  • وليد عبدالله والعبيد يبدآن التأهيل
    •
  • إدارة النصر تُجهز مفاجأتين سارتين لعشاق النادي في أسبوع
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :