رد ناري من نجم ريال مدريد على الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني على الرد على الانتقادات، التي تعرض لها بالفترة الأخيرة بسبب عدم إحرازه للأهداف بشكل منتظم مع النادي الملكي.

وقال فينسيوس جونيور في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: لا ألعب من أجل إحراز الأهداف، ولكنني ألعب من أجل مساعدة ريال مدريد على تحقيق الفوز.

وأضاف جونيور: تقيمون فترتي في ريال مدريد ؟ انظروا إلى رحيم سترلينج مع نادي مانشستر سيتي لقد أخذ وقتًا طويلًا حتى يصل إلى التألق والتطور المذهل له مع نادي مانشستر سيتي.

وكان جونيور سجل هدفًا لـ نادي ريال مدريد في شباك فريق كلوب بروج البلجيكي في اللقاء الذي أُقيم أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يصعد في الوصافة

وصعد ريال مدريد إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا من المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي صعد عن المركز الأول.

من ناحية أخرى، يخطف كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة أنظار الجماهير إليه من جميع أنحاء العالم، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين، ولوجود العديد من النجوم المميزين بين صفوفهما.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب كامب نو، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن هناك حالة من الغموض حول احتمالية تأجيلها، في حالة حدوث احتجاجات.

زيدان يعود من جديد

وتشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة المقبلة عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان إلى الظهور مجددًا، بعد غيابه عن 4 مباريات بين الفريقين، عقب رحيله عن المرينغي في صيف عام 2018.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان 7 مواجهات ضد نظيره برشلونة، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مباراتين، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان في تسجيل 12 هدفًا في شباك برشلونة، وبفارق هدف عن الفريق الكتالوني.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة منذ رحيل زيدان عن المرينغي، حيث خاض 4 مباريات، واحدة تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي، و3 مواجهات مع سانتياجو سولاري، ولم ينجح في الفوز.