رد هلالي على تغريدة رئيس النصر السابق المثيرة

المواطن - محمد سمعه

كتب سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، تغريدة لتهنئة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر على حصده جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب عربي بعام 2019، لكن رد الجماهير الهلالية كان حاضرًا بعدما تم معرفة مقصدها وهي السخرية من فريق الهلال.

وكان آل سويلم كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “ألف مبروك لهداف العالم حمدالله ما حققه، نجم يملك إمكانيات عالية وما زال أمامه الكثير الله يوفقه وزملاءه نجوم النصر لتحقيق المزيد .. نجوم العالمي دائما ما يصلون بالدوري السعودي للعالمية أولاً”.

وعلى الفور حرص الجمهور الهلالي على الرد على تغريدة آل سويلم قائلين إن الدوري السعودي وصل للعالمية بوصول نادي الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، واحتلاله للمركز الرابع، مضيفين أن النصر لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا وتمثيل المملكة خير تمثيل كما فعل الهلال.

ومن المعروف أن سعود آل سويلم يُطلق تصريحات وتغريدات مثيرة عن الهلال مما يؤدي إلى إثارة غضب الجماهير الهلالية، وحدث بينه وبين الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق العديد من المشاغبات بسبب حديث آل سويلم عن نادي الهلال بطريقة فيها إثارة.

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