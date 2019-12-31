رسائل محبة في ذكرى يوم ميلاد الملك سلمان

المواطن - منال الحميزي

دشن مواطنون ومقيمون وسمًا باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر موقع تويتر، مهنئين خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باليوم التاريخي العظيم الذي يوافق ذكرى ميلاده الـ(84).

وهنأ المواطنون والمقيمون الملك سلمان بهذه المناسبة، حيث قال الأمير سطام بن خالد: ‏”في مثل هذا اليوم ولد القائد الهمام ملك الحزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي عمل طوال هذه السنين في خدمة هذا الوطن والمواطن، الله يحفظه ويطول بعمره ويجعله دائمًا بصحة وعافية في خدمه شعبه ودينه.

من جهته، غرد ‏سلمان الشريدة: “في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر ‫ولد ملكًا الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه وأطال في عمره. خدم دينه ووطنه طوال حيته بكل محبة وإخلاص حتى وضع بصمته الخالدة في نهضة البلاد وفي ذاكرة الشعب”.

كما شارك نايف الرجبي بقوله: “على العز والسداد يا ملكنا المحبوب، يحفظك الله لعز الإسلام والمسلمين”.

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