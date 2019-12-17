رسالة الجابر لـ جوميز ولاعبي الهلال
قبل مباراة فلامنغو

رسالة الجابر لـ جوميز ولاعبي الهلال

2019/12/17
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر رسالة إلى المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ولاعبي الزعيم قبل مباراة فلامنغو البرازيلي اليوم.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، بعد قليل، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

ونشر الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة بصحبة جوميز وهو يحمل قميصه، وعلق قائلًا: ” كل التوفيق لك أخي (بافيتمبي جوميز) ولباقي الفريق”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليكون أول ناد سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصل للمباراة النهائية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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