رسالة تركي آل الشيخ لـ القحطاني والشلهوب
خلال حفل اعتزال القناص

رسالة تركي آل الشيخ لـ القحطاني والشلهوب

2019/12/01
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ رسالة، خاصة إلى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، قبل انطلاق مباراة اعتزاله.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية في ملعب جامعة الملك سعود: “ياسر لاعب كبير قدم لبلاده ونادي الهلال والقادسية الشيء الكبير، علاقتي مع الإنسان ياسر تمتد أكثر من 20 سنة”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه حديثه عن القناص قائلًا: “ياسر القحطاني سيستمر أسطورة كما كان في الملاعب، أذكر أن ياسر ليس لاعب كرة قدم فقط، بل تاجر وإعلامي وشاعر ناجح”.

وواصل تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: “سنكرم كل نجوم المملكة العربية السعودية، هيئة الترفيه تدعو الكابتن محمد الشلهوب لاعتزاله في أي وقت مع فريق عالمي”.

واختتم آل الشيخ تصريحاته خلال المداخلة قائلًا: “الله يوفقك يا ياسر وعلاقتك بالجمهور ستستمر وأكيد سيكون لك مكان الذي ستفيد به بلدك وأهلك وناديك”.

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