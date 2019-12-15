رسالة خاصة من غوميز لـ #فلامنغو وجيسوس

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على توجيه رسالة خاصة إلى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي فلامنغو البرازيلي، وذلك قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر إقامة مباراة الهلال وفلامنغو بعد غد الثلاثاء في دور الأربعة، حيث سيواجه الفائز منهما الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي في الدور النهائي يوم السبت المقبل.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر لجيسوس مدرب فلامنغو: خلال العشاء وعدت جيسوس أن الهلال سيلاقي فلامنغو في المونديال وهذا سيكون أمرًا رائعًا للغاية.

وأضاف غوميز: سيكون شرفًا كبير لي مواجهتك جيسوس أنت وفريقك فلامنغو، وأتمنى أن تكون مباراة كبرى، أراك أستاذي.

وكان جيسوس ونجوم نادي فلامنغو حرصوا على متابعة مباراة الهلال والترجي التونسي بطل إفريقيا التي أُقيمت أمس السبت على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن فلامنغو كان تأهل لكأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة كأس كوبا ليبرتادورس على حساب نادي ريفربليت الأرجنتيني.

ويحاول نادي فلامنغو السير على خطى أندية ساوباولو وإنتر ناسيونال وكورينثيانز من البرازيل بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن نادي كورينثيانز البرازيلي هو آخر فريق مُتوج بالبطولة من أراضي راقصي السامبا.

ويُعد نادي فلامنغو أحد أعرق الأندية في البرازيل، حيث سبق للساحر البرازيلي رونالدينيو أن لعب في صفوفه ولعب من قبل أدريانو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي الأسبق بقميصه.

وكان جورجي جيسوس تولى تدريب نادي فلامنغو في أول عام 2019، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي الهلال في عهد إدارة الأمير محمد بن فيصل.

ويريد الهلال كتابة التاريخ على حساب فلامنغو بالتأهل والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في المشاركة الأولى للزعيم الآسيوي.