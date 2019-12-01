رسالة غوميز تُثير قلق إدارة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، قلق مجلس إدارة النادي والجماهير الزرقاء بعد رسالته الأخيرة التي وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع FOTOMAC التركي أن غوميز كتب عبر حسابه في تطبيق الإنستجرام الآتي ردًا على إمكانية عودته لغلطة سراي التركي: يومًا سأعود لأبي فاتح تيريم، سأعود لأُنهي القصة من جديد.

وأضاف غوميز: عندما أعود سأكون أسدًا أكثر شراسة.

بالطبع تسببت رسالة غوميز في حالة من القلق للجمهور الهلالي، خاصة أن غوميز كان عنصرًا فعالًا وساهم بشكل كبير في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه يوم الأحد الماضي، على حساب فريق أوراوا الياباني.

وتُوج غوميز بلقب هداف دوري أبطال آسيا نسخة 2019، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

يذكر أن غوميز انضم لـ صفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي، وسبق له اللعب مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وسوانزي سيتي الويلزي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيواجه، نادي الترجي الرياضي التونسي يوم 14 ديسمبر الجاري في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في قطر.