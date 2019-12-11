رسالة نارية من مدرب #الترجي لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجّه التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، رسالة إلى الهلال وذلك قبل لقاء الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وتحدث الشعباني خلال تصريحات صحافية قبل مواجهة الهلال قائلًا: الترجي سيلعب بواقعية للفوز على الهلال، وهذا ما سنفعله.

وأضاف الشعباني: الترجي هدفه الذهاب بعيدًا في مونديال الأندية، ولكي يتحقق هذا الأمر يجب علينا أن نهزم الهلال في المقام الأول رغم علمي بأن المهمة لن تكون سهلة.

ويُشارك الترجي للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم للأندية، حيث شارك بالمرة الأولى في عام 2011 وشارك للمرة الثانية في عام 2018.

وفي وقت سابق، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا لخوض غمار المنافسة على لقب كأس العالم للأندية الذي انطلق اليوم الأربعاء.

وسيواجه الهلال نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا، في لقاء مثير بنكهة عربية يوم السبت المقبل في دور الثمانية بمونديال الأندية.

ويُعد نادي الهلال الفريق العربي رقم 15، الذي يشارك في مونديال الأندية حيث سبقه 14 فريقًا عربيًّا وهم ”الأهلي المصري، الاتحاد، الرجاء المغربي، النصر، السد القطري، الوحدة الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، المغرب التطواني المغربي، وفاق سطيف الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي”.