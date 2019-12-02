رسالة وفاة الملكة إليزابيث تثير ذعر البريطانيين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تداول العديد من المواطنين البريطانيين، رسالة عبر واتساب، تُفيد بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، حاكمة بريطانيا، ما أصاب العديد من المواطنين بحالة من الذعر.

ذكرت الرسالة المنتشرة على نطاق واسع، تفاصيل الإرشادات المرسلة إلى الحراس، وتوقيت وسبب الوفاة، وفي حين لم يعلق القصر رسميًا، قال عدد من الخبراء والمطلعين، إن الشائعات غير صحيحة تمامًا، ومع ذلك، صدق الكثير من الناس هذه الرسالة، واعتراهم القلق الشديد على ملكتهم.

قالت الرسالة: توفيت الملكة إليزابيث الساعة 9:30 صباحًا، بنوبة قلبية، وقال متداولو الرسالة إنه تم التكتم على خبر وفاة الملكة الأم لمدة 24 ساعة.

وشوهدت الملكة آخر مرة، يوم الجمعة، في أعقاب الهجمات الإرهابية على جسر لندن، والتي أودت بحياة شخصين بريئين.

وقال رئيس تحرير رويال سنتر، تشارلي بروكتور: الملكة لم تمت، إنها على قيد الحياة، وبصحة جيدة، وتتطلع بشدة لاستضافة الرئيس ترامب وقادة العالم الآخرين في قصر باكنغهام، يوم الثلاثاء لحضور حفل استقبال الناتو.

وبحسب موقع ميرور البريطاني، عندما تموت الملكة، فسيكون الإعلان الرسمي من قصر باكنغهام، وإذا توفيت أثناء الليل، فلن يتم الإبلاغ عن وفاتها حتى الساعة 8 صباحًا، وفي ذلك الوقت سيتم عرض صورتها على هيئة الإذاعة البريطانية مصحوبة بالنشيد الوطني، كما حدث بعد وفاة الأميرة ديانا في عام 1997، وستعلق القنوات الحكومية جميع برامجها، وسيستمر الحداد الوطني 12 يومًا، كما سيتم إغلاق بورصة لندن ليوم على الأقل من جنازة الملكة.