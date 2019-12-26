رسميًا.. حكومة الوفاق تطلب دعمًا عسكريًا من تركيا

المواطن - متابعة

أكد مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الخميس، أن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، طلبت رسميًا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وأفادت مصادر أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا التدخل جويًا لوقف هجوم الجيش الليبي، وطلبت على وجه التحديد إمدادها أيضا بمنظومات دفاع جوي، وفقًا لـ”العربية”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وأعلن أردوغان، الخميس، أن بلاده تلقت من حكومة الوفاق طلبًا لإرسال قوات إلى ليبيا، مشددًا: “وسنفعل ذلك”.

وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه قناة “تي آر تي” التركية: “ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل”.

وأوضح أنه “في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا”، مشددًا على أن “اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة”.

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