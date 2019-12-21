رسميًا .. كارلو أنشيلوتي مدربًا لـ إيفرتون الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم السبت عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات ونصف.

وذكر موقع إيفرتون الرسمي عبر الإنترنت أن المباراة الأولى لـ كارلو أنشيلوتي ستكون أمام نادي بيرنلي يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي.

وعقب استلام المهمة قال أنشيلوتي لـ موقع إيفرتون: الفريق له تاريخ كبير ولديه رؤية واضحة من قبل مُلاكه، ولاعبو إيفرتون لديهم الكثير ليقدموه وأنا سعيد لأنني سأكون جزءاً من هذا النادي.

وتابع أنشيلوتي: لدي القدرة أنا واللاعبين على تحقيق رؤية إيفرتون خلال الفترة المقبلة.

وقبل تدريب إيفرتون، كان قد ترك تدريب نابولي الإيطالي بعد إقالته بسبب خلاف بينه وبين الرئيس أوريليو دي لاورينتس.

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