رسميًا.. كهربا ينضم إلى #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده رسميًا مع نجم الاتحاد والزمالك السابق، محمود عبدالمنعم كهربا.

ونشر حساب النادي الأهلي على “تويتر”، صورة لمدير التعاقدات، أمير توفيق مع كهربا وهو يحمل قميص الفريق الأحمر، وأعلن عن ضم اللاعب رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وكان كهربا قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، لعدم توثيق إدارة الأبيض لعقده.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي في استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية خلال الأيام الماضية، لإعداد ملف قانوني كامل، تحسبًا للدخول في أزمات مع الزمالك، بسبب أزمة رحيل كهربا في الصيف.