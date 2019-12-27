رسميًّا .. إبراهيموفيتش ينضم لـ ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي عبر تويتر، أن النادي تعاقد مع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، كصفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب ميلان الإيطالي عبر تويتر فيديو بعنوان ” zlatan ibrahimovic coming” في إشارة إلى تعاقد الروسونيري مع اللاعب السويدي.

وكانت العديد من التقارير، قد أكدت أن إبراهيموفيتش أبلغ إدارة نادي ميلان الإيطالي، أمس الخميس، بموافقته على العودة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن إبراهيموفيتش سيتم تقديمه للجماهير في ملعب “سان سيرو” خلال مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش قد يجلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة ميلان ضد سامبدوريا.

وأوضحت أن إبراهيموفيتش لن يكون جاهزًا على المستوى البدني لبدء أي مباراة مع ميلان، قبل 15 يناير المقبل، موعد مواجهة الروسونيري مع سبال في دور الـ 16 ضمن منافسات كأس إيطاليا.

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