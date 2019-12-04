رسميًّا .. إقالة خورخي ألميرون من تدريب #الشباب

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء أمام نادي الشعلة.

وذكر الحساب الرسمي للشباب عبر تويتر أن مجلس الإدارة وجّه الشكر لألميرون على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

وودع نادي الشباب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الخسارة أمام نادي الشعلة بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر البطولة.

وكان الشباب سجل الهدف الأول عبر اللاعب محمد سالم في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، عاد نادي الشعلة وأحرز هدف التعادل عبر اللاعب محمد العنزي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الثاني، ولكن في الدقيقة الـ122 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل الشعلة هدف الصعود لدور الـ16 عبر اللاعب سيلا داوودا لتنتهي المباراة بفوز الشعلة بثنائية مقابل هدف.