رسميًّا .. جيمس ميلنر باقٍ في #ليفربول حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد نجم وسطه الإنجليزي جيمس ميلنر حتى عام 2022.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول عبر الإنترنت، أن ميلنر مدد عقده مع الريدز في ظل رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب في الإبقاء عليه؛كونه واحدًا من الأعمدة الأساسية في الفريق الأول بليفربول.

وكان ميلنر انضم إلى صفوف فريق ليفربول في صيف 2015 كصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقل موقع ليفربول تصريحات ميلنر بعد تجديد عقده حيث قال: أنا سعيد للغاية وشرف كبير لي أن أُجدد عقدي مع الريدز، ومن الرائع أن أرى النادي يتطور ويُقدم أداءً كبيرًا للغاية.

وواصل ميلنر حديثه قائلًا: من المناسب لي الاستمرار مع ليفربول من أجل أن أظل في مستوى كبير وأُتوج بالبطولات.

وفي السياق ذاته، جدد ليفربول عقد المدرب الألماني يورجن كلوب مع الفريق الأول حتى عام 2024، بعد نجاحه في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع الريدز.