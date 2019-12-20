رسميًّا .. ميكيل أرتيتا مدربًا لـ أرسنال الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعيين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالجانرز، لمدة ثلاث سنوات ونصف، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن أرتيتا سيُدرب نادي أرسنال حتى صيف عام 2023.

وكان أرتيتا عمل مساعدًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل توليه مسؤولية تدريب أرسنال.

وسبق لـ أرتيتا اللعب في أرسنال لمدة خمس سنوات بداية من عام 2011 حتى عام 2016.

من ناحية أخرى، أصبحت أيام اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي مع الجانرز معدودة بعدما ترددت أنباء حول اقترابه من مغادرة الجانرز.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية: إن فنربخشة التركي مهتم وبقوة بالتعاقد مع مسعود أوزيل على سبيل الإعارة من الأرسنال.

وكان داميين كومولي المدير الرياضي بنادي فنربخشة سافر إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع الأرسنال حول ضم أوزيل.

ومن المتوقع انتقال أوزيل لنادي فنربخشة حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول ضم أوزيل في صيف 2019، لكن الصفقة لم تتم بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه أوزيل من أرسنال حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

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