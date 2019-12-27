رعاية ولي العهد لسباق الفروسية .. يُوجه بوصلة العالم لعراقة المملكة

المواطن - محمد سمعه

يرعى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غدًا السبت، الحفل السنوي لـ سباق نادي الفروسية الكبير على كأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد.

وتمثل رعاية الأمير محمد بن سلمان لهذا الكأس أهمية كبرى للمناسبة، إذ تعد البطولة موروثًا يرتبط بتاريخ المملكة في سباقات الفروسية، كما ستجذب بوصلة العالم إلى عراقة تاريخ المملكة المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسباق الذي انطلق قبل 50 عامًا.

كما أن بطولة كأس الفروسية صُنفت من الفئة الأولى، ورُفعت جائزتها إلى 1.8 مليون ريال بمعدل 900 ألف ريال لكل سباق بزيادة ثلاثة أضعاف ونصف عما كانت عليه قبل عامين (250 ألف ريال للنسخة الواحدة).

المملكة هي موطن الخيل الأول

وأثبتت الاكتشافات الأثرية الأخيرة في المملكة أن موطن الخيل الأول هي الجزيرة العربية وفيها تم استئناسها لأول مرة في تاريخ العالم ويعود ذلك إلى حوالي أكثر من 9 آلاف عام.

الاهتمام بالخيل يُمثل معنى الشجاعة والبطولة

كما أن اهتمام قادة المملكة بالخيل لما يمثله من معاني الشجاعة والبطولة وتذكيرًا بفرسان المملكة الذين لعبوا أدوارًا عظيمة في توحيدها على ظهر الخيل.

يذكر أن كأس سمو ولي العهد للخيل أعرق الكؤوس في المملكة، انطلق لأول مرة عام 1387هـ ــ 1969م، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز حين كان وليًا للعهد.

وسيُقام الحفل السنوي غدًا السبت في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بداية من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت المملكة بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يشهد الحفل أكثر من 30 فعالية متنوعة إضافة لوجود برامج ثقافية وترفيهية مع عروض فنية وسحوبات وجوائز.

وتشمل جوائز الحفل السنوي جوالات وجوائز مالية وعينية إضافة إلى أن الجائزة الكبرى للفائز ستكون سيارة.

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