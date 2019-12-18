رغم الخسارة.. رسائل شكر إلى نادي الهلال : ما قصرتم

المواطن - محمد الغبيشي

رغم خسارة نادي الهلال في النصف النهائي مساء أمس الثلاثاء، أمام نادي فلامينغو البرازيلي ضمن دوري كأس العالم للأندية، إلا أن جماهير الهلال ومحبيه قدموا الشكر للنادي على طريقتهم الخاصة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر تويتر: “قلت البارحة إننا سنكون فخورين بما سيقدمونه وقد قدموا فعلًا مستوى يدعو للفخر رغم فارق الإمكانات ورغم أن الهلال لعب السبت الماضي وطرد لاعبه كنو بينما هذه أول مباراة فلامنغو في البطولة.. شوط أول عظيم وشوط ثاني فقدنا التركيز فيه وظهر الإرهاق على أغلب لاعبينا”.

أما رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ فقد أوجز بقوله في تغريدة عبر حسابه: “ماقصرتو أبطال”.

من جانبه، علق رئيس الهلال فهد بن نافل بقوله: “حظ أوفر لأبطالنا وجماهيرنا الغالية.. فقدان فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لا يحجب الأداء الذي قدمه ممثل الوطن وآسيا ⁧،‫الهلال⁩ في أكبر المحافل الدولية.. والقادم أجمل -بإذن الله- بدعم جماهيرنا ووقفتهم الدائمة”.

كما كتب اللاعب الدولي ولاعب نادي الهلال سابقًا سامي الجابر عبر حسابه: “من الدوحة يردد كل هلالي شرف الوطن في المحفل الدولي (نعتذر للجماهير لأننا لم نصل لنهائي كأس العالم) سقف وتحدي جديد سيصل له الزعيم مستقبلاً، رسموا هدفاً وسيصلون له وسيعرفون طريقه يوماً فهم لا يمشون ولا يلتفتون لطريق وطأته أقدامهم و تجاوزه”.

وعبر الإعلامي مصطفى الأغا بالقول: أرفع القبعة للهلال، ما قصرتم أبداً”.

في سياق متصل، علق المحلل الرياضي خالد العقيلي وأكد أن: “الطموح حق مشروع لنا كسعوديين والخسارة يجب أن لا نغضب منها يجب على كل هلالي أولاً وسعودي ثانياً بأن يفتخر ويتشرف بهذا الفريق الذي خسر أمام فريق عالمي وقوي.. ‏الهلال قدم مستوى مشرفاً يليق بالكرة السعودية “.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال خسر أمس من نادي فلامينغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.