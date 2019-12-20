رغم الهزائم.. إحصائية تؤكد تطور مستوى الاتحاد
مقارنة بالموسم الماضي

رغم الهزائم.. إحصائية تؤكد تطور مستوى الاتحاد

2019/12/20
الساعة 2:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أثار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قلق جماهيره، بعد تراجع مستواه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وعلى الرغم من تلقي الاتحاد 8 هزائم في الدوري حتى الآن، إلا أن شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أكد تحسن أرقام العميد مقارنة بالموسم الرياضي الماضي.

وأوضحت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد حصد 12 نقطة من أصل 36 متاحة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن عدد النقاط التي جمعها الاتحاد حتى الآن أكثر بتسع نقاط من التي حصدها في هذه المرحلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث كان يملك 3 نقاط من 12 مباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

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