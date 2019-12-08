رغم خسارة الكأس .. الأخضر رفع الرأس

المواطن - محمد سمعه

على الرغم من خسارة المنتخب السعودي لنهائي خليجي 24، اليوم الأحد، أمام منتخب البحرين، لكن الأخضر نجح في أن يُقدم مستويات جيدة في ثلاث مباريات من أصل خمسة لقاءات خاضها في البطولة.

وكانت البداية في الجولة الأولى لم يقدم فيها الأخضر الأداء المأمول؛ حيث خسر من منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف، ثم تحسن أداء المنتخب السعودي بشكل مُلفت للنظر في مباراة البحرين بالجولة الثانية حيث فاز الأخضر بثنائية.

وبالجولة الثالثة، قدم منتخب السعودية أداءً مميزًا للغاية أمام منتخب عمان حامل لقب نسخة خليجي 23، حيث فاز الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

وتجددت الآمال حول قدرة الأخضر في الفوز باللقب، بعد تجاوزه منتخب قطر صاحب الأرض والضيافة في دور نصف النهائي بهدف دون رد مع تقديم أداء دفاعي مميز أمام المنتخب القطري.

الرياح تأتي بما لا تشتهي سفن رينارد:

ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، حيث لم يقدم الأخضر الأداء المنتظر منه أمام البحرين في النهائي، ليخسر الأخضر بهدف دون رد.

ورغم الخسارة لكن المدرب الفرنسي نجح في وضع يده على العناصر الأساسية التي ستُمثل المنتخب السعودي خلال مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

رينارد يُقدم عناصر مبشرة للمنتخب السعودي:

كذلك قدم رينارد أكثر من عنصر مُبشر بالخير مع المنتخب السعودي مثل المهاجم عبدالله الحمدان واللاعب عبدالإله المالكي، وأعاد اكتشاف محمد خبراني في مركز قلب الدفاع مع إعطائه الثقة للحارس فواز القرني الذي نال لقب أفضل حارس في البطولة الخليجية.