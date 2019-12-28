رغم طرد جونز .. خبر سار للنصر قبل السوبر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة بنادي النصر خبرًا سارًّا، وذلك بعد طرد الحارس الأسترالي برادلي جونز في مباراة الفيحاء، التي انتهت اليوم السبت بفوز النصر بنتيجة 4- 1 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحق للحارس برادلي جونز المشاركة في مباراة النصر والتعاون بلقاء كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل، رغم أنه طرُد في مباراة النصر والفيحاء، حيث تنص لائحة الانضباط على أن الإيقاف التلقائي للاعب بعد تعرضه للطرد يكون في المباراة التالية في نفس البطولة، مما يعني أن برادلي جونز سيتم إيقافه في مباراة النصر والاتحاد بالدوري، ولكنه سيشارك في لقاء السوبر بشكل طبيعي.

وشهدت مباراة النصر والفيحاء طرد 3 لاعبين من الفريقين بواقع طرد صامويل أوسو وأدميسلون باروس من الفيحاء، بجانب طرد الحارس الأسترالي برادلي جونز من النصر.

وتم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر من قبل حكم اللقاء خلال مباراة اليوم أمام الفيحاء.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الأول، أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

وكان الفيحاء سجل الهدف الأول عبر اللاعب التشيلي روني فيرنانديز في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل النصر أربعة أهداف مثيرة عبر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله “ثلاثة أهداف” في الدقائق الـ73 والـ88 والـ91، بينما سجل اللاعب سلطان الغنام هدفًا للنصر بالدقيقة الحادية والثمانين.

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