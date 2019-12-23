رقم استثنائي لـ النصر في تاريخ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا هذا الموسم، ليحقق رقمًا استثنائيًا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأداء الدفاعي المميز الذي ظهر عليه النصر الموسم الحالي، ووصفته بـ”السد”.

وأضافت “أوبتا”، أن النصر أصبح أول فريق في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين يتلقى أقل من 5 أهداف بعد أول 12 جولة من موسم في المسابقة، حيث تلقى 4 أهداف فقط حتى الآن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.

ويطمح النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

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