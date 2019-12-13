رقم استثنائي ينتظر #التعاون

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا خلال الفترة الأخيرة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد النصر اليوم.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون في اللقاء المقرر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم استثنائي

ونجح التعاون في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة حالية، كما تمكن من تسجيل هدفين على الأقل في كل لقاء.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية مع تسجيل أكثر من هدفين في كل مواجهة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من قبل، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد النصر.

وقبل مباراة النصر ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة.