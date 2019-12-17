رقم استثنائي ينتظر نجم الهلال في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز قبل مباراة الزعيم ضد فلامنغو البرازيلي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، بعد قليل، على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

وقال حساب فيفا الرسمي قبل دقائق من انطلاق مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي: “لو سجّل جوميز سيصبح ثالث لاعب فرنسي يسجل أكثر من هدف في كأس العالم للأندية بعد نيكولا أنيلكا وكريم بنزيمة (كلاهما 3 أهداف)”.

وتألق جوميز خلال مباراة الهلال الأولى في كأس العالم للأندية 2019 ضد الترجي الرياضي التونسي، رغم مشاركته كبديل في الشوط الثاني، حيث شكل خطورة كبيرة ونجح في تسجيل هدف الفوز.