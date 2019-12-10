رقم مميز لنجم #نابولي في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

ظهر البلجيكي الدولي دريس ميرتنز بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا في الفترة الماضية.

ميرتنز يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه دريس ميرتنز في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، ووصفت مستواه بـ”الثبات”.

وأوضحت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن دريس ميرتنز ساهم في تسجيل 14 هدفًا في مبارياته الـ14 الأخيرة التي خاضها كأساسي في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.

دوري أبطال أوروبا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي ضد نظيره جينك البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على جينك البلجيكي اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 دون الحاجة إلى انتظار نتيجة مباراة ليفربول وسالزبورج.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي إلى التعادل ضد جينك البلجيكي، من أجل الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، وفي حالة خسارته يُمكنه التأهل، ولكن ذلك سيكون مرتبطًا بعدم فوز سالزبورج على ليفربول.

ويتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي، ثم سالزبورج برصيد 7 نقاط، ويتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة.