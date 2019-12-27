رقم مميز يدعم الأهلي قبل مواجهة الشباب
ضمن منافسات الجولة الـ13

رقم مميز يدعم الأهلي قبل مواجهة الشباب

2019/12/27
الساعة 4:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في المباريات الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، ما يمنح لاعبيه الثقة قبل مواجهة الشباب المقبلة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/1، واكتسح ضمك في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب في المباراة التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • المصيليخ: مستوى الحزم رائع.. وتغيير أسلوب اللعب يؤثر عليه
    •
  • إنذار هيئة الرياضة وخطأ إداري قاتل يُعجلان برحيل الصائغ
    •
  • الأهلي المصري يُرحب بالمشاركة في مباراة اعتزال التايب
    •
  • رئيس هيئة الرياضة يكافئ لاعبي الأهلي لكرة الطاولة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :