رقم مميز يدعم الأهلي قبل مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في المباريات الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، ما يمنح لاعبيه الثقة قبل مواجهة الشباب المقبلة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/1، واكتسح ضمك في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب في المباراة التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

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