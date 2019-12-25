رومارينيو وأسبريلا يتنافسان على صدارة هدافي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويتصدر قائمة هدافي كأس محمد السادس، نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع نجم الشباب، الكولومبي دانيلو أسبريلا الذي اقتحم القائمة بعدما سجل هاتريك في شباك الشرطة العراقي.

ونجح مهاجم الاتحاد السكندري المصري، خالد قمر، في تسجيل 4 أهداف، ثم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، أمجد عطوان، ولاعب الرجاء المغربي محسن متولي بـ3 أهداف.

وانطلقت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة الشباب ضد الشرطة العراقي والتي انتهت بفوز الليوث بسداسية دون رد، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

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