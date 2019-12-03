رومارينيو ينافس على صدارة هدافي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويتصدر قائمة هدافي كأس محمد السادس، نجم نادي الاتحاد، رومارينيو، ومهاجم الاتحاد السكندري المصري، خالد قمر، برصيد 4 أهداف، ثم نجم الشرطة العراقي، أمجد عطوان، ولاعب الرجاء المغربي محسن متولي بـ3 أهداف.

وتُقام قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الأربعاء، في العاصمة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد العربي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك محمد السادس كلٌّ من الاتحاد والشباب، الإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، الرجاء وأولمبيك أسفي من المغرب، الشرطة العراقي، والفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية.

وستُقام مباراة الإياب بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، في الجزائر.