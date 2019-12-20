روماني يُدير مباراة الهلال ومونتيري

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن حكم مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019.

ومن المقرر أن يدير مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي، طاقم تحكيم روماني بقيادة أوفيديو هاتيغان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي.

ويلعب الهلال ومونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، على استاد خليفة الدولي لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتسلح الزعيم بالقوة الضاربة في مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي، باستثناء البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، ويطمح أن يخطف الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى بمونديال الأندية.

على الجانب الآخر، يتسلح الفريق المكسيكي بخبرته في كأس العالم للأندية، حيث تُعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يُشارك في المونديال، إلا أنه سيُعاني من الغيابات في مباراة الهلال ومونتيري بعد قرار مدربه بعودة 9 لاعبين إلى المكسيك.

تابعنا على