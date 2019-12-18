رونالدو يقود يوفنتوس لصدارة الكالتشيو قبل القدوم للسعودية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي يوفنتوس من الصعود إلى صدارة الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء على حساب نادي سامبدوريا بنتيجة 2- 1 في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لليوفي بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ونجح سامبدوريا بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب جيانلوكا كابراري في الدقيقة الخامسة والثلاثين، بطريقة أكثر من رائعة.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، واصل نادي يوفنتوس ضغطه، حتى تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز للبيانكونيري بطريقة مميزة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بتقدم اليوفي بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى فاز يوفنتوس بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 42 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستعد رونالدو للسفر مع بعثة يوفنتوس إلى السعودية لمواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل في مباراة السوبر الإيطالي.