رونالدينيو: ميسي الأفضل في عصره

المواطن - مروة نبيل

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو أنه يمكن وصف الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه أفضل لاعب في عصره وليس في التاريخ.

وعن رأيه في فوز نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره، علق رونالدينيو قائلًا: “سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزًا لبرشلونة”.

وتابع: “لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو، لا يمكنني أن أقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره”.

وجاءت تصريحات رونالدينيو للصحافيين بالأمس بعد مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب “سنتيناريو” بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرًا رياضيًا وزائرًا مميزًا.