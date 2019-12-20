رويترز: دول أوروبية تشدد موقفها تجاه إيران

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة الأنباء رويترز: إن دبلوماسيين أشاروا إلى أن من المرجح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، آلية لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.

وقال 6 دبلوماسيين غربيين: إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على تفعيل آلية لحل النزاعات، وهناك 3 دول ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.

وتنص بنود الاتفاق الموقع في 2015، على أن أي طرف يرى أن طرفًا آخر لا يحترم التزاماته، يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة، ويبت في الأمر خلال 15 يومًا؛ لحل الخلافات، لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف، وفي حال عدم التمديد أو الحل، يتم إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة، بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك.

وقال مسؤول إيراني لـ رويترز: إن إيران على علم بأن الدول الأوروبية الثلاث تريد تفعيل الآلية، لكن إذا فعلوا ستتصرف طهران وفقًا لذلك.

ومع هذه الخطوة الأوروبية، لفتت “رويترز” إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أن تُفعِّل بنود إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النووي رغم انسحابها منه، وهو موقف قد يزيد من الضغط على الأطراف الأوروبية.

يُذكر أن سياسة فرض العقوبات على إيران مدمرة لاقتصاد البلاد الذي يعاني منذ فترة طويلة، كما يواجه روحاني انتقادات متزايدة من المواطنين الإيرانيين.

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