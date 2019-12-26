رياح وأتربة على جدة وخليص ورابغ

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة وأتربة مٌثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، وخليص، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطره على تلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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