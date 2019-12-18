ريال مدريد وبرشلونة .. مَن يتفوق هجوميًا قبل الكلاسيكو؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد وبرشلونة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

ويتفوق هجوم الفريق الكتالوني بشكل واضح قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث يُعد المثلث الهجومي المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان شبه ثابت تقريبًا.

على الجانب الآخر، يُعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة هو الرهان المستمر في خط هجوم المرينغي، وقد يُشارك بجواره في مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، الويلزي غاريث بيل أو رودريجو.

وسجل ثلاثي الفريق الكتالوني 27 هدفًا معًا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، وذك أكثر من 15 ناديًا في الليغا، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وفي جميع البطولات، نجح الثلاثي ميسي، سواريز وجريزمان في تسجيل 33 هدفًا وقدموا 19 تمريرة حاسمة، في حين أن بنزيمة فقط هو من يُحقق أرقامًا مشابهة لنجم الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يزيد من صعوبة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مثلث الرعب في البارشا يتفوق على أرقام جميع مهاجمي المريغني “بنزيمة، بيل، إيدين هازارد، يوفيتش، رودريجو، فينيسيوس وفاسكيز”، حيث أحرزوا حتى الآن 29 هدفًا وقدموا 17 تمريرة حاسمة فقط في جميع البطولات.