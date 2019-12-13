ريال_مدريد يُراقب نجم #ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جيد من الدوري الألماني، وذلك بعد اقتراب الصربي لوكا يوفيتش من الرحيل عن صفوف الريال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تطمح في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.

يذكر أن تيمو فيرنر أحرز 15 هدفًا مع نادي لايبزيج في الدوري الألماني ليتواجد في المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي أحرز 16 هدفًا.

وكان اسم تيمو فيرنر ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2019، لكن فريق لايبزيج رفض التفريط في اللاعب وقتها.