ريما بنت بندر تدين الهجوم داخل منزل الحاخام في نيويورك

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أدانت المملكة الهجوم على منزل حاخام في نيويورك، حيث قال متحدث باسم السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر: المقصود من دور العبادة أن تكون ملاذًا آمنًا، أولئك الذين يدنسونها من خلال ارتكاب أعمال عنف أو كراهية يهاجمون البشرية جمعاء، بحسب موقع آراب نيوز.

وكان أُصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، عندما اقتحم رجل كان يحمل منجلًا، منزل الحاخام حاييم روتنبرغ في مونسي، بلدة في شمال مدينة نيويورك، خلال احتفال ديني مساء السبت.

ومثل جرافتون توماس، 37 عامًا، أمام المحكمة يوم الأحد، مواجهًا 5 تهم بمحاولة القتل، في حين قال أصدقاؤه وعائلته إنه يعاني من مرض عقلي.

وغرد حاكم نيويورك أندرو كومو، عبر تويتر قائلًا إن الهجوم في مونسي عملًا من أعمال الإرهاب الداخلي الذي يهدف إلى التحريض على الكراهية وتوليد الخوف، ولن نتسامح معه.

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