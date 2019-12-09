رينارد بعيد عن نيران الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

اتفق الإعلاميان حسن القرني ومتعب العواد على عدم مهاجمة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على الرغم من خسارة بطولة خليجي 24 بالأمس أمام منتخب البحرين في اللقاء النهائي.

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي حسن القرني إنه يجب الإبقاء على رينارد، وذلك بسبب التنظيم والشكل الجيد للأخضر الذي حققه في البطولة الخليجية الأخيرة بقطر.

أما الناقد متعب العواد فقال إن رينارد جيد وأدى ما عليه، مضيفًا أن المنتخب السعودي واجهه سوء حظ غريب بإهدار ركلة الجزاء عبر اللاعب سلمان الفرج.

وفي سياق منفصل، أبدت الجماهير السعودية حزنها الشديد، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي أمس للقب خليجي 24 أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد.

واتفقت معظم آراء الجماهير عبر تويتر على أن الأخضر لم يُظهر أنيابه الهجومية الحقيقية في مباراة البحرين، بجانب عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينارد على قراءة نقاط الضعف في المنتخب البحريني من أجل إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأحمر.

وانتقد البعض إهدار قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، لركلة الجزاء في الشوط الأول حيث رأى البعض منهم أن إحرازها كان سيحقق فارقًا إيجابيًّا للمنتخب السعودي ويقربه من تحقيق اللقب الخليجي.

وقال فئات أخرى من الجماهير: إن الأخضر حقق مجهودًا يُشكر عليه بوصوله للنهائي، خاصة أن المنتخب السعودي لم يكن مرشحًا من البداية للقب الخليجي بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بالجولة الأولى.