رينارد: تأهل الأخضر في أيدينا

المواطن - محمد سمعه

قال المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، إن تأهل الأخضر لنصف نهائي كأس الخليج أصبح في يديه بعد الفوز على منتخب البحرين أمس السبت.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي قائلًا: حسم التأهل لدور الأربعة أصبح بأيدينا فقط ولذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد، لنكون جاهزين غدًا الاثنين أمام عمان لتحقيق هدفنا.

وتابع رينارد: مباراتنا أمام عمان صعبة للغاية لأننا نواجه المنتخب حامل اللقب، وبالطبع المنتخب العماني يملك الحافز الكبير للدفاع عن لقبه.

وأضاف مدرب الأخضر: نحترم جميع المنافسين ويجب أن يكون الأخضر في قمة تركيزه من أجل الفوز، ومنتخب عمان واحد من المنتخبات المنظمة داخل أرضية الملعب وهو الأمر الذي يُحتم علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل تحقيق هدفنا.

وستُقام مباراة السعودية وعمان غدًا الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة ملعب نادي الدحيل في قطر.