رينارد: سعيد بالتأهل.. وتنتظرنا مباراة قوية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره العماني اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وفاز الأخضر على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل فراس البريكان هدفًا، فيما أحرز هتان باهبري هدفين، ليرفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد عمان: “سعادتنا كبيرة بعد تمكننا من نيل بطاقة التأهل بتصدرنا للمجموعة، نحن ماضون نحو الهدف الذي أتينا من أجله”.

وتابع: “أيقنا بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بأن المهمة لن تكون سهلة، لكن في الوقت ذاته أؤمن بإمكانيات اللاعبين وأثق بحضورهم الفني والذهني، وهذا ما تم أمام البحرين وعمان”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب منظم وبطل لكأس آسيا، لن تكون المهمة سهلة، لكن سنكون مستعدين من أجل المواصلة نحو هدفنا”.

وسبق أن صرح رينارد بأن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستهدف الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الخليج العربي، والتتويج باللقب.