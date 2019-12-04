رينارد: مستعدون لمباراة #قطر .. وهدفنا النهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباراته ضد قطر، مساء يوم غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وتحدث الفرنسي رينارد عن مباراة السعودية ضد قطر قائلًا: “سعداء جدًا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، ونتطلع دائمًا لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي وتحقيق هدفنا”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين لذلك ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين لكننا مستعدون للعب نصف النهائي والظهور بشكل جيد يكفل لنا تحقيق هدفنا”.

وأضاف: “لا توجد ضغوط محددة، فنحن جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم التي من أهم سماتها الحضور الجماهيري وهذه متعة كرة القدم فلدينا لاعبون محترفون قادرون على اللعب بشكل جيد على أرض المنافس”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “نعرف المنافس جيدًا فقد تابعناه بشكل جيد ولست هنا بصدد نقاط قوة وضعف المنافس التي سأحتفظ بها لتوضيحها للاعبين من أجل أن نكون مستعدين وسترون غدًا طريقتنا في اللعب”.