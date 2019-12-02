رينارد يدفع بالقوة الضاربة في مباراة السعودية وعمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة الأخضر الأساسية في مباراة السعودية وعمان التي ستُقام بعد قليل، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

السعودية وعمان

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية وعمان كالتالي؛ فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري وفراس البريكان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية وعمان كل من؛ أمين بخاري، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، طلال العبسي، يحيى الشهري، عبدالله الحمدان، نواف العابد، عبدالفتاح عسيري، تركي العمار، عبدالعزيز البيشي ومحمد كنو.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية وعمان اليوم بهدف تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، خاصة أن رينارد يسعى للمنافسة على اللقب الخليجي.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب العماني الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز في مباراة السعودية وعمان اليوم، لمواصلة المشوار في كأس الخليج العربي، خاصة أنه حامل لقب النسخة الماضية.

وقبل مباراة السعودية وعمان اليوم، يتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة، ويتذيل منتخب البحرين الترتيب بنقطة واحدة.