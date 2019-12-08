رينارد يعترف: سببان وراء خسارة الأخضر أمام #البحرين

المواطن - محمد سمعه

اعترف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، بسببين وراء هزيمة الأخضر في نهائي خليجي 24 اليوم الأحد أمام منتخب البحرين.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي عقب نهائي خليجي 24 قائلًا: افتقدنا قبل بداية المباراة خدمات المدافع حسان تمبكتي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك أثناء مجريات اللقاء خسرنا محمد خبراني بسبب الإصابة في الفخذ، فقدنا لاعبين شكلا حضورًا مهمًّا في خط الدفاع وينتظرهما مستقبل كبير.

وأضاف رينارد: ليست نهاية المطاف في كرة القدم، شاركنا البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستساهم في تحقيق الأهداف وهو التأهل لكأس العالم.

وتابع مدرب المنتخب السعودي: نُهنئ منتخب البحرين بمناسبة تحقيقهم للبطولة كان بالإمكان أفضل مما كان، وأضعنا العديد من الفرص التي لم تُستغل بشكل مثالي، وفي المقابل كان تركيز المنافس جيدًا.

يذكر أن فواز القرني حارس المنتخب السعودي تُوج بلقب أفضل حارس في البطولة، بينما نال عبدالله عطيف لاعب وسط الأخضر لقب أفضل لاعب في البطولة الخليجية.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن منتخب البحرين نجح في الفوز ببطولة كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه بعد 49 عامًا من انطلاق الدورة الأولى في بطولات كأس الخليج.