رينارد يكشف أوراق الأخضر لـ مباراة #قطر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب قطر في نصف نهائي خليجي 24 اليوم الخميس.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، فراس البريكان، نواف العابد.

وتُقام مباراة السعودية وقطر على ملعب الجنوب في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

ويتطلع المنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لتحقيق الفوز العاشر على المستوى الخليجي على حساب نظيره القطري الخميس.

وسبق للمنتخب السعودي، أن لعب ضد المنتخب القطري خليجيًّا في 21 مباراة، حيث فاز الأخضر في تسع مباريات وفازت قطر في ثلاث مباريات وتعادلا في تسع مباريات.