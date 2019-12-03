ريهانا تخطف الأضواء في حفل جوائز الأزياء البريطانية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ليلة حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، هي واحدة من أكبر ليالي الموضة في العام، حيث يقف على السجادة الحمراء أيقونات التصميم والمصممين، وأجمل المغنيات وعارضات الأزياء في العالم.

وتأكدت ريهانا من تفوقها عندما انضمت إلى كيت بلانشيت وجوليا روبرتس في الحفل، في شراكة مع سواروفسكي في قاعة رويال ألبرت التاريخية في كنسينغتون، لندن، مساء الاثنين.

دخلت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا، بفستان قصير من الساتان الأخضر، ومعطف شفاف متناسق مع لون الفستان، وزينت الإطلالة بكعب عالٍ، وقلادة وقُرط من الماس.

وكانت إطلالة نعومي كامبل، ثوبًا شفافًا مزينًا بنمط معقد من الأحجار الكريمة البراقة، وأضافت لمسة من الأناقة بالأساور الفضية وخاتم كبير، وحصلت على جائزة Fashion Icon Award لمساهمتها المذهلة في صناعة الأزياء، ومسيرتها ذات الشهرة العالمية كعارضة أزياء، بالإضافة إلى عملها الخيري مع الجمعيات الخيرية، وجهودها في إفريقيا.

وبدت هولي ويلوغبي مثيرة، في فستان أرجواني، وأحمر شفاه جريء، بينما ظهرت كيت بلانشيت، 50 عامًا، بإطلالة رائعة بفستان عاجي متلألئ، وطبقة تول حول عنقها، وأبرزت خصرها النحيل بحزام من الساتان السميك، وزوج من الأقراط المرصعة بالألماس.

أما جوليا روبرتس، 50 عامًا، فظهرت ببدلة سوداء أنيقة مزخرفة بالكريستال، مع زوج من الأقراط الزرقاء المتدلية الرائعة.

وارتدت ريتا أورا، ثوبًا مصنوعًا من الجلد المكسوّ بالأبيض والأسود مُفصّل من نوع 16Arlington، ومكياج أزرق مثير.

وفيما يلي أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية: