زعيمة حزب معارض في تركيا: صهر أردوغان مسخ سيد الخواتم

المواطن - متابعة

شبهت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير المعارض، الرواية الخيالية “سيد الخواتم” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن ميرال أكشينار قولها، أمس الثلاثاء، في أنقرة “الخاتم هو الرئاسة التنفيذية”، في إشارة إلى نظام الحكم الرئاسي في تركيا الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لإضعافه فصل الدولة عن السلطات.

كما شبهت أكشينار صهر رجب طيب أردوغان، وزير المالية بيرات البيرق، بشخصية “غولوم” (المسخ في رواية سيد الخواتم الذي أفسدته قوة الخاتم)، وقالت إن شركات البناء الكبرى، في الوقت نفسه، هي “نازغول” أو (فرسان الظلام، وهي الشركات التي حصلت على الخلود كخادمين للخصم الرئيسي لبطل الرواية).

وقالت أكشينار إن أردوغان يتبع “القوة المطلقة” في حين أن تركيا على شفا الهاوية، وهو تصريح يعكس إدانة المعارضة المشتركة المتكررة لحكم أردوغان الاستبدادي.

وخلال حديثها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، استعرضت أكشينار مجموعة من الأرقام “المرعبة” التي سجلت في عهد أردوغان، ومنها وصول عدد العاطلين عن العمل في البلاد لأكثر من 4.6 ملايين، وارتفاع معدل الفقر إلى 10 في المئة، وتنامي التضخم.