زعيم آسيا .. الهدف أول برونزية للأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

يرصد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال تحقيق الميدالية البرونزية الأولى للأندية السعودية ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهته لنادي مونتيري المكسيكي اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الهلال في تحقيق رقم الاتحاد وهو التأهل لدور نصف النهائي بالمونديال، حيث تأهل الاتحاد للمربع الذهبي بمونديال الأندية 2005، لكن العميد احتل المركز الرابع وقتها.

ولا يريد الهلال المركز الرابع، بل يطمح في تحقيق المركز الثالث والحصول على أول ميدالية برونزية في تاريخه وتاريخ الأندية السعودية بكأس العالم للأندية.

وفي وقت سابق، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا.

وتخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

وتابع فهد بن نافل، رئيس الهلال، تدريبات الأزرق في قطر، كما أن بعثة الفريق الأول بالهلال ستغادر إلى الرياض صباح الأحد المقبل بعد نهاية مباراة مونتيري.

ويحتضن إستاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

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