زوار #الرياض بوليفارد يستمتعون بنهائي كأس الخليج

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة موسم الرياض عن نقل مباشر لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج 24، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، عبر شاشات كبيرة في منطقة الرياض بوليفارد، وذلك لإتاحة الفرصة لزوار المنطقة لمتابعة لقاء النهائي الذي يخوضه الأخضر، والاستمتاع بأجواء المنطقة الساحرة، وخدماتها المميزة، التي تقدمها سلسلة من أشهر المطاعم والمقاهي العربية والعالمية.

وشهدت منطقة “الرياض بوليفارد” أجواءً احتفالية يوم الخميس الماضي، ترافقت مع انتصار المنتخب الوطني على قطر، وتأهله إلى المواجهة النهائية، حيث تفاعل الزوار مع عروض النافورة الراقصة، التي تزينت باللون الأخضر، وبالأغاني الخاصة بمنتخبنا الوطني.

يذكر أن موسم الرياض الذي دشنت فعالياته في 11 أكتوبر 2019م، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، يقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة، التي تواكب شغف زواره وتنوعهم.