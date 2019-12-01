زيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي في #المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع ميدل إيست، إن هناك احتمالًا قويًا بأن تزيد الحكومة ميزانية الإنفاق الدفاعي للمملكة العام المقبل.

وتابع الموقع: ظهرت علامات على أولوية الإنفاق، في المؤتمر الأمني الإقليمي الذي انعقد في المنامة يومي 22 و 24 نوفمبر، حيث عبر مسؤولو الدفاع الأمريكيون والفرنسيون عن التزامهم بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في المملكة، وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي: نحن نعمل مع المملكة لزيادة القدرات الدفاعية.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى أن حكومتها سترسل مجموعة قوية من قدرات الإنذار المتقدمة، بما في ذلك الرادارات؛ وأن المعدات العسكرية ستكون في المملكة في الأيام المقبلة، وبالتالي ستكون جاهزة للعمل بسرعة كبيرة.

وتابع التقرير، أن الحكومة تولي اهتمامًا بشأن أنظمتها الدفاعية، ومن المرجح أن يبقى الإنفاق الدفاعي السعودي على رأس أولويات المملكة العام المقبل أيضًا.

في تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) بشأن النفقات العسكرية العالمية لعام 2018، جاء الإنفاق العسكري في المملكة في المرتبة الأولى كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

ولن تصدر المملكة ميزانيتها رسميًا لعام 2020 إلا في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن بيان ما قبل الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية يظهر أن الحكومة تخطط لكبح جماح الإنفاق الحكومي العام المقبل، مع انخفاض النفقات المتوقعة من نحو 280 مليار دولار في 2019 إلى 272 مليار دولار في عام 2020.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، في أواخر شهر أكتوبر، أن السبب الرئيسي لخفض الإنفاق الحكومي في عام 2020 يرجع إلى تعزيز القطاع الخاص في المملكة.