زيدان الأكثر فوزًا خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

يملك المدير الفني للمرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الريال ضد كلوب بروج اليوم.

ويلعب مباراة الريال ضد كلوب بروج اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإدارة زيدان لمباريات الريال خارج الأرض في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت “أوبتا”: “من بين المدربين الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل خارج أرضهم في دوري أبطال أوروبا، حقق مدرب الريال الحالي زين الدين زيدان أعلى نسبة فوز 59%، حيث فاز في 10 من أصل 17 مباراة”.

وتعتبر مباراة الريال ضد كلوب بروج اليوم بمثابة تحصيل حاصل للمرينغي، حيث إنه ضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.